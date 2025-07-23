شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يكشف موعد حدث عظيم ستشهده اليمن قريبا يستمر 40 يوما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني موعد بدء موسم الخريف والامطار الغزيرة التي ستشهدها اليمن قريبا وتفصلنا أيام فقط عنها. وقال الفلكي: محمد عياش .. 40 يومياً هي فترة الأمطار الموسمية لفصل الخريف في اليمن (26/يوليو ـ 4/سبتمبر)، وتضم موسم عَلِب ـ سهيل ـ الروابع، والذي من المتوقع أن تشهد خِلالها مناطق عِده من البلاد هطول للأمطار المتفاوتة والغزيرة بإذنهِ تعالى.

كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يكشف موعد حدث عظيم ستشهده اليمن قريبا يستمر 40 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.