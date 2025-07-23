شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المطار يعقد لقاء موسع مع الجهات المنتدبة وطيران اليمنية بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

عقد العميد هيثم جابر، مدير عام مطار عدن الدولي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كافة الجهات المنتدبة العاملة في المطار، بالإضافة إلى الاستاذ محسن حيدره، المدير التجاري لشركة طيران اليمنية، وهدف الاجتماع إلى مناقشة سير العمل وأبرز التحديات التي تواجه الأداء، وسبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بتحسين الأداء التشغيلي في المطار، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل اليومي وتذليل كافة الصعوبات أمام جمهور المسافرين.

وشدد مدير عام المطار على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية، وتسهيل إجراءات المسافرين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات اللوجستية والفنية التي قد تواجههم خلال العمل.

وحث العميد جابر كافة مسؤولي الجهات المنتدبة على ضرورة تقدير المسافرين والتعامل معهم باحترام، وشدد على منع أي ممارسات سلبية قد تشوه سمعة المطار وقيادته والوطن بشكل عام.

مؤكدا وقوفه بجانب الموظفين المبرزين، وتحفيز كل من يسهم في تقديم صورة طيبة عن إدارته ويمثل المطار بصورة إيجابية، سيعاقب أي موظف يخالف النظام والقانون، محذرًا من ابتزاز المسافرين بأي شكل من الأشكال.

واشار مدير المطار على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الطيران وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مشددًا على أن تطوير المطار وتحسين أدائه يمثل أولوية قصوى ليعكس الوجه الحضاري للعاصمة عدن ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز حيوي للنقل الجوي.

وطالب مدير عام المطار شركة طيران اليمنية بالتعاون الفعال مع إدارة المطار من خلال جدولة الرحلات وترك وقت مناسب بينها، وتذليل إجراءات المسافرين أثناء معاملات سفرهم، وعدم تأخير الأمتعة عند وصولها إلى صالات المطار، عبر مراقبة الموظفين وإضافة كوادر لنوبات الخدمات الأرضية.

من جانبهم، عبر عدد من مسؤولي الجهات المنتدبة العاملة في مطار عدن عن شكرهم لمدير المطار على حرصه ومتابعته المستمرة للعمل وتعاونه معهم وتلمس معاناتهم. مؤكدين عزمهم على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المطار وتذليل الصعوبات أمام جمهور المسافرين.

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