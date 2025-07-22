شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء رحلة العودة من صنعاء...حادث مروع يودي بحياة طبيب بارز وزوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي الطبيب بندر علي البرع وزوجته مصرعهما، إثر حادث مروري مروّع وقع على طريق صنعاء – شبام كُوكَبان، وتحديدًا في منطقة ضلاع همدان، أثناء عودتهما من العاصمة صنعاء على متن دراجتهما النارية.

وذكرت مصادر طبية أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة أجرة (تاكسي) وشاحنة، ما أدى إلى انزلاق السيارة باتجاه دراجة الطبيب البرع، الذي كان يرافقه زوجته، حيث أُصيبا إصابات بالغة نتيجة قوة الاصطدام.

وأضافت المصادر أنه جرى نقلهما إلى مستشفى 22 مايو، إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بجراحهما، في ظل تردي مستوى الخدمات الصحية التي تعاني منها معظم المستشفيات الحكومية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وكان الطبيب بندر البرع يُعد من أبرز الكفاءات الصحية في مديرية حفاش بمحافظة المحويت، ومعروفًا بتفانيه في أداء واجبه الإنساني وخدمة أبناء منطقته، مما خلّف نبأ وفاته موجة حزن واسعة بين زملائه وأبناء المجتمع المحلي.

ويُشار إلى أن الفقيد كان يستخدم الدراجة النارية وسيلة للتنقل، بعد أن أوقفت سلطات الحوثيين صرف مرتبات الأطباء، مكتفية بمنح مبالغ زهيدة لا تغطي الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.