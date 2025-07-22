شكرا لقرائتكم خبر عن كان يريد استخراج جواز.. الكشف عن هوية الشاب الذي عثر عليه مقتولا في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثر مواطنون على جثة شاب بنقيل الشيم بالضالع

وبحسب مواطنون فان الشاب الذي عُثر على جثته مرمية في نقيل الشيم بقعطبة الضالع هو ياسين عبدالمحسن الحاج.

وينتمي المغدور به الى محافظة ذمار مديرية الحداء قرية بوسان.

نزل المغدور لكي يقطع جواز سفر في محافظة عدن ولا زالت الانباء متفاوته عن اسباب مقـ ـتله .



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