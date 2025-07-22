شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد انقطاع لاكثر من عشر سنوات الاعلان عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وساطة محلية عن تقدم كبير في المفاوضات بين حكومتي صنعاء والحكومة المعترف بها دولياً، في خطوة تنذر بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الطريق الرئيسي الرابط بين محافظات تعز ـ لحج ـ عدن، والمعروف بطريق “كرش ـ الراهدة”، والذي ظل مغلقاً منذ نحو 10 سنوات بسبب الصراع الدائر في اليمن.

وكانت طائرات التحالف قامت بتدمير جسر عقان الرابط بين تعز ولحج وهو أهم الجسور لعبور السيارات والشاحنات في إبريل من العام 2015.

وفي أبريل 2015، دمرت غارات جوية للتحالف العربي جسر عقان الاستراتيجي الذي يربط بين محافظتي تعز ولحج، والذي كان يشكل أحد أهم المعابر للسيارات والشاحنات.

وأدى إغلاق هذا الطريق الاستراتيجي إلى معاناة إنسانية كبيرة للمواطنين والمسافرين، خاصة سائقي شاحنات نقل البضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل الحركة التجارية، فضلاً عن صعوبة تنقل الأسر بين المناطق المتأثرة.

ويعتبر المراقبون هذا التقدم “اختراقاً كبيراً” في واحدة من أهم الملفات العالقة بين الأطراف اليمنية، كما يعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية حل الخلافات بين اليمنيين بعيداً عن التدخلات الخارجية ودون انتظار مبادرات التحالف أو الأطراف الدولية.

ويأمل كثيرون أن يمهد هذا الاتفاق ـ في حال اكتماله ـ الطريق أمام تسوية أوسع للصراع في اليمن، خصوصاً مع استمرار الجهود المحلية والدولية لوقف الحرب وإيجاد حلول سياسية مستدامة.

يذكر أن طريق “كرش ـ الراهدة” يعد شرياناً حيوياً يربط بين شمال اليمن وجنوبه، وكان إغلاقه قد فاقم من التحديات الاقتصادية والمعيشية في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.