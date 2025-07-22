شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اليمني يحذر... أمطار رعدية مرتقبة ورياح عاتية وأجواء حارة تضرب 11 محافظة وتهدد الملاحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد اليمني يحذر... أمطار رعدية مرتقبة ورياح عاتية وأجواء حارة تضرب 11 محافظة وتهدد الملاحة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، يوم الثلاثاء، تغيرات جوية واسعة النطاق تشمل هطول أمطار متفرقة، ورياحًا شديدة، وأجواءً شديدة الحرارة في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 يوليو/تموز.

وأفادت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، باحتمالية هطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا على أجزاء من إحدى عشرة محافظة، وهي: صعدة، عمران، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، المهرة، شبوة، لحج، وأبين.



وفي تحذير خاص للمناطق الساحلية، أشار المركز إلى توقعات برياح شديدة السرعة قد تصل إلى شديدة جدًا في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وتُنبئ هذه الرياح باضطراب ملحوظ في حركة البحر وارتفاع الأمواج، مما دفع المركز إلى توجيه تحذير عاجل لمرتادي البحر، والصيادين، وربابنة السفن، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق المذكورة.



وبالنسبة للمناطق الصحراوية، يتوقع المركز أجواءً تتراوح بين الصحوة والغائمة جزئيًا، مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح حارة إلى شديدة الحرارة. ومن المتوقع أن تنشط الرياح المعتدلة السرعة أحيانًا، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

وفي هذا السياق، نبّه المركز المواطنين القاطنين في الصحاري والسهول الساحلية من وطأة الحرارة الشديدة، مشددًا على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.