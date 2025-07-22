شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي بشأنها...القبض على امرأة يمنية في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، بتهمة التسول، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة ظاهرة التسول وتعزيز الأمن العام.

وقالت شرطة منطقة الرياض، إنها وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، رصدت امرأة من الجنسية اليمنية تمارس التسول المباشر من قائدي المركبات، وتم ضبطها في الموقع.

كما تم ضبط امرأة أخرى ترافقها طفل، تقوم بالتسول في الأماكن العامة من خلال استعطاف المارة.

وأكدت الجهات الأمنية السعودية، استمرار حملاتها لرصد وضبط المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون وعدم التعاطف مع المتسولين، والإبلاغ عنهم عبر القنوات الرسمية.