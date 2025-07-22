شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات الرئيس الزُبيدي.. انتقالي العاصمة عدن يعيد افتتاح مركز الدكتورة ليالي عكوش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم، توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإعادة افتتاح مركز الدكتورة ليالي عكوش.

وقام الأستاذ مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن، بعملية إعادة الافتتاح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، الذي كلّفه بالتواصل المباشر مع الدكتورة ليالي عكوش والعمل على معالجة قضيتها وتقديم الحلول العاجلة والمنصفة لها.

وأعربت الدكتورة ليالي عكوش عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جانبها وأنصفها في قضيتها، موجهةً الشكر والعرفان للرئيس عيدروس الزُبيدي على اهتمامه الشخصي بقضيتها، وللسادة القائمين على تنفيذ توجيهاته، خاصة الأستاذ مؤمن السقاف، الذي بذل جهودًا كبيرة لإنصافها وإعادة فتح مركزها الطبي، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يعكس حرص القيادة على دعم الكوادر الجنوبية وتحقيق العدالة.

من جانبه، أشاد السقاف، بعد عملية الافتتاح، باهتمام القيادة السياسية وحرصها على إنصاف الكوادر الجنوبية، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها كل من الأستاذ صلاح العاقل، وكيل العاصمة عدن، والأستاذ عواس الزهري، مدير مديرية خورمكسر، في تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بإعادة افتتاح المركز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لدعم الكفاءات الطبية وتشجيع المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في العاصمة عدن.