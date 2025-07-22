شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق حمولتها...هبوط خمس طائرات شحن كبيرة في مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار صنعاء، هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة، يوم أمس الإثنين، رغم إغلاقه وخروجه عن الخدمة، عقب تعرضه لغارات إسرائيلية قبل نحو شهرين.

ورصد سكان محليون، هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة، يوم أمس الإثنين في مطار صنعاء، ما أثار التكهنات حول حمولتها، ودور الأمم المتحدة في الأمر.

ووثق مقطع فيديو لحظة هبوط إحدى تلك الطائرات، التي تختلف عن طائرات الأمم المتحدة، التي تهبط بشكل يومي في المطار.

وتساءل الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "وين الفلوس" المتخصصة بكشف الفساد المالي للمنظمات الأممية في اليمن، حول حمولة الطائرات التي تهبط بشكل يومي في المطار دون رقابة من قبل الحكومة الشرعية.

ورجحت بعض المصادر، لجوء المليشيات الحوثية لتسيير رحلات سرية لقياداتها، ومن مطار صنعاء، بمساعدة الأمم المتحدة، بعد تعرض عدد من قيادات المليشيات للاعتقال خلال محاولتهم السفر عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تستبعد المصادر نقل أسلحة عبر مطار صنعاء، بعد تدمير موانئ الحديدة، وإحباط شحنات أسلحة قادمة من إيران كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.