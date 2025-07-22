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عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل تهدد إيران مع ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الأخيرة

بينما أعلنت إيران عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب التي استمرت 12 يومًا الشهر الماضي مع إسرائيل، يواصل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيه تهديداته لطهران، مؤكدًا أن "المعركة لم تنتهِ بعد".

في اجتماع أمني عُقد يوم الاثنين، شدد زامير على أن "إيران أمام أعيننا والمعركة لم تنته بعد"، مضيفًا: "سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله".

كما أكد على ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي "مستعدًا لمواصلة حملة واسعة وشاملة في ظل إدارة واقع معقد وصعب يتطلب العمل في مجالات متعددة".



في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 1062 شخصًا لقوا حتفهم في إيران نتيجة الحرب الأخيرة، بينهم 102 امرأة و38 طفلًا، بزيادة عن العدد الرسمي السابق الذي كان 935 قتيلًا.



اندلعت المواجهات في 13 يونيو/حزيران بهجوم جوي إسرائيلي استهدف منشآت نووية إيرانية، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. ردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية. تصاعدت حدة التوتر بدخول الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو/حزيران بقصف منشآت نووية إيرانية.

ردت طهران بإطلاق 14 صاروخًا نحو أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسيرات استهدفت قواعد أمريكية في العراق، ردًا على القصف الأمريكي لمنشآتها النووية (فوردو ونطنز وأصفهان) في 23 يونيو/حزيران.



بعد 12 يومًا من المواجهات غير المسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.