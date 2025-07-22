الحـوثي يدعو الدول العربية والإسلامية إلى هذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد علي الحوثي رسالة للدول العربية والإسلامية
ودعا القيادي الحوثي الدول العربية والإسلامية إلى القيام بوجبها في إدخال مساعدات جوعى غزة من المنافذ البرية
كما طالب بعدم قبول أي عرض من اسرائيل بإنزال مساعدات من الجو إلى غزة
موضحاً ان الإنزال الجوي للمساعدات في غزة لن يؤدي إلى فك الحصار وهو يخدم اسرائيل قبل الجوعى
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