شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مرورع يؤدي بحياة دكتور وزوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب حادث مروري مرورع اليوم الإثنين بوفاة أحد الكوادر العاملة في القطاع الصحي وزوجته، بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت



وكشفت مصادر بأن بندر البرع توفي ومعه زوجته، إثر حادث مروري وقع أثناء عودتهما من صنعاء، وذلك في منطقة ضلاع همدان نتيجة تصادم بين سيارة أجرة (تاكسي) وشاحنة، بالتزامن مع مرور بندر البرع وزوجته، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة.

وأشارت إلى أنه تم إسعافهما على وجه السرعة إلى مستشفى 22 مايو؛ إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بجراحهما