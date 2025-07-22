شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الربع يعود إلى الشاشة عبر قناة العربي ببرنامج سياسي ساخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد الإعلامي الساخر محمد الربع إلى جمهوره من جديد عبر شاشة قناة “العربي”، معلنًا انطلاق موسم جديد من برنامجه السياسي الساخر، الذي يحظى بمتابعة واسعة داخل اليمن وخارجها.

ويُعد محمد الربع من أبرز مقدمي البرامج السياسية الساخرة في اليمن، حيث نجح في السنوات الماضية في تسليط الضوء على قضايا البلاد وتعقيداتها بأسلوب ناقد، ذكي، ومحبّب لدى الجمهور. وتُشكّل عودته المنتظرة دفعة قوية للمحتوى الإعلامي اليمني، خاصة في ظل حالة الجمود السياسي والانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

الجمهور اليمني والعربي يترقب حلقات الموسم الجديد، وسط تمنيات واسعة للربع بالتوفيق في مشواره الإعلامي الذي يمزج بين الكوميديا السياسية والرسائل العميقة.