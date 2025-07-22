شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اقتحام منازل المواطنين الآن بطريقة مروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر عن تصاعد الأوضاع من جديد الليلة في محافظة البيضاء واكدت المصادر ان مليشيا الحوثي تنفذ الليلة عدوان جديد على منازل المواطنين في حي الحفرة

وكشفت المصادر ان المليشيا تقتحم منازل المواطنين في حي الحفرة برادع بطريقة ترعب السكان

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