شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق على الغارات التي استهدفت ميناء الحديدة قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق الصحفي عدنان العامري على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل قبل قليل على ميناء الحديدة غرب اليمن، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تؤكد استمرار "الحصار البحري والجوي والبري الإسرائيلي" على جماعة الحوثي.

وقال أن هذه الغارات تدل على أن "أنشطة الحوثيين خاضعة لرقابة إسرائيلية دقيقة". وأوضح أن القصف الإسرائيلي جاء "بعد أن رصدت محاولات حوثية لإعادة إعمار الميناء"، مما يعني أن "حصار إسرائيل الشامل يؤلم الحوثيين بشدة".

وفي إشارة إلى الاتفاقات السابقة التي أدت إلى سيطرة الحوثيين على الميناء، قال العامري: "أنا الآن أتمنى أشوف وجوه الذين أعطوا الحوثيين ميناء الحديدة من أصحاب الشرعية!"، واصفًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "سيد القول والفعل".