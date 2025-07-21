شكرا لقرائتكم خبر عن اصطياد ثعبان كوبرا قاتل في تعز.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الشاب اليمني صلاح محفوظ الربيعي من اصطياد أحد أخطر أنواع الثعابين، من نوع "الكوبرا"، في إحدى المزارع بمحافظة تعز، في مشهد مثير كاد أن يودي بحياته.

وأفاد الربيعي، الذي اشتهر بشجاعته في التعامل مع الزواحف السامة، بأن الثعبان خرج من جحره بفعل شدة الحرارة بحثًا عن الماء، وهو ما يزيد من خطورة ظهوره في المناطق الزراعية المأهولة.

وخلال محاولة الإمساك به، نثر الثعبان سمه على يد الربيعي التي كانت مغطاة بواقٍ جلدي خاص، أنقذه من الإصابة، وربما من الموت، نتيجة السم الفتاك.



وتُعد الكوبرا من أخطر الثعابين المنتشرة في بعض المناطق اليمنية، حيث يؤدي لدغها إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج العاجل، ما يجعل السيطرة عليها تحديًا حقيقيًا يستدعي الحذر والتدريب الخاص.



