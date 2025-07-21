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عدن - ياسمين التهامي - ردًا على قصف الحديدة... 5 مسيرات حوثية تهاجم إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيين يوم الاثنين شن عملية عسكرية واسعة بخمس طائرات مسيرة استهدفت مواقع حيوية داخل إسرائيل.



وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الهجوم استهدف مطار بن غوريون، ميناء إيلات، مطار رامون، بالإضافة إلى أهداف أخرى في منطقتي يافا وأسدود.

وأوضح سريع أن هذه العملية تأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة اليمني في نفس اليوم، مؤكدًا استمرار دعم الجماعة للشعب الفلسطيني.



من جانبها، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق استهداف بنى تحتية وآليات هندسية، براميل وقود، وقطع بحرية في ميناء الحديدة.

كما أكد مسؤول حوثي لاحقًا أن "إسرائيل استهدفت رصيفًا في ميناء الحديدة أعيد بناؤه مؤخرًا".