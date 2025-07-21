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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يحظرون تشويه العملة الجديدة من فئة 200 ريال

أصدرت جماعة الحوثي يوم الاثنين قرارًا يحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الجديد لفئة 200 ريال، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها عن طباعة هذه الفئة.



وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن محافظ البنك المركزي في صنعاء أصدر قرارًا يمنع أي شكل من أشكال تشويه الأوراق النقدية الجديدة، بما في ذلك الكتابة، الرسم، الحفر، الختم، الثقب، أو إنقاص الحجم. وقد نص القرار على أن الأوراق المشوهة ستُعتبر ملغاة وغير قابلة للتداول.



كما حظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية تداول هذه العملة المشوهة، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة والعقوبات القانونية.



وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت قبل أيام عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال، بهدف معالجة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرتها جاء ذلك بعد إعلانها عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا.