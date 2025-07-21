عثروا على مفاجأة بحوزتها...مواطنون يلقون القبض على امرأة في الشارع

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة، القبض على امرأة قامت بسرقة مجوهرات، ومبلغ مالي، من منزل أحد المواطنين، في منطقة روكب، بساحل حضرموت (شرقي اليمن).
وقالت الشرطة في بيان، إن المتهمه قامت بسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من داخل منزل أحد المواطنين، عبر الدخول خلسة إلى المنزل بعد مراقبته والتأكد من خلوه من ساكنيه.
وجاءت عملية ضبط المتهمه بمساعدة المواطنين من أهالي المنطقة وذلك عندما اكتشفت المجني عليها الجريمة بعد دقائق من وقوعها ورؤية المتهمه بالشارع.
وأشارت إلى أن المواطنين قاموا بضبط المتهمة وبحوزتها المسروقات ، وتم تحريزها، وحجز المتهمه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الملف للنيابة المختصة.
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