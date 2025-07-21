شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ...هذا مايحصل للمواطنين الشماليين بجوازات عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كا مواطنون من المحافظات الشمالية تعرضهم للعنصرية والنهب والسمسرة بجوازات كريتر

وقال مواطنون:نأتي مع باصات يخبرونا بانهم سيعاملون لنا لاستخراج الجوازات وياخذون٥٠٠ ريال سعودي واول مانصل جوازات كريتر يتم تركنا ونذهب للمعاملة لوحدنا حيث ياخذ المساسرة من ٢٠٠ الى ٥٠٠ ريال للجوزا.

واضافوا:استخرجنا البطائق الجديدة وقدمناها ومنذ اكثر من شهر لم نستلم الجواز ناتي من الحديدة لاستلام الجواز وفي كل مرة يرفضون تسليم جوازاتنا حيث ان السماسرة طالبين ٢٠٠ ريال سعودي لطباعة الجواز.

واختتموا:لقيادات جوازات عدن هل هذا يرضيكم؟مانتعرض له هو برقابيكم ولن نسامحكم امام الله.



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