شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وصول هذا الأمر إلى مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي عبدالقادر الخراز عن وصول طائرات شحن إلى صنعاء. وبحسب الخراز فإن خمس طائرات شحن كبيرة وصلت اليوم الاثنين 21 يوليو 2025م إلى مطار صنعاء الدولي. واكد الخراز بأنه سيقوم لاحقاً بنشر فيديو يوثق لحظة وصول إحدى تلك الطائرات دون الكشف عن معلومات إضافية.

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