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استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025

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استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025

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عدن - ياسمين التهامي - استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، وتحديدًا داخل محلات الصاغة، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ لبعض الأعيرة الرئيسية، أبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. 

هذا الاستقرار يأتي في ظل تباين كبير في الأسعار بين المدن اليمنية الرئيسية، عدن وصنعاء، مما يعكس الفروقات الاقتصادية والظروف المحلية لكل منطقة.


فيما يلي تفصيل لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم، السبت 19 يوليو 2025، داخل محلات الصاغة:

 
عدن 

 جرام عيار 21:   شراء 213000 ريال يمني
 
بيع 228000 ريال يمني
 
جرام عيار 18  
شراء 233586 ريال يمني
 
بيع 235040 ريال يمني
 
جنيه الذهب  
شراء 340000 ريال يمني
 
بيع 345000 ريال يمني


  صنعاء  
جرام عيار 21:  
شراء 47000 ريال يمني
 
بيع 52000 ريال يمني
 
جرام عيار 18:  
شراء 25500 ريال يمني
 
بيع 27500 ريال يمني
 
جنيه ذهب   شراء 360000 ريال يمني
 
بيع 370000 ريال يمني

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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