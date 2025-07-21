شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، وتحديدًا داخل محلات الصاغة، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ لبعض الأعيرة الرئيسية، أبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.
هذا الاستقرار يأتي في ظل تباين كبير في الأسعار بين المدن اليمنية الرئيسية، عدن وصنعاء، مما يعكس الفروقات الاقتصادية والظروف المحلية لكل منطقة.
فيما يلي تفصيل لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم، السبت 19 يوليو 2025، داخل محلات الصاغة:
عدن
بيع 228000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 233586 ريال يمني
بيع 235040 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 47000 ريال يمني
بيع 52000 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني
بيع 370000 ريال يمني