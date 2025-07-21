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عدن - ياسمين التهامي - دعم دولي لمنصة "إعلاميات من أجل السلام" في اليمن لتمكين الصحفيات

أعلنت الشبكة الدولية للمرأة والسلام (IWPG) دعمها لإطلاق منصة "إعلاميات من أجل السلام" في اليمن، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيات اليمنيات وتمكينهن من المساهمة الفاعلة في تشكيل الرأي العام ودعم العدالة الاجتماعية في بلد مزقته الصراعات.



وقالت الشبكة في بيان لها إنها "تتضامن مع هذه المبادرة الإعلامية ذات القيادة النسوية، التي تسعى لتمكين المرأة الإعلامية وتعزيز حضورها في صناعة خطاب داعم للسلام والمساواة."

وأضاف البيان أن المنصة، التي أُطلقت مؤخرًا، "تشكل خطوة مهمة نحو بناء بنية إعلامية مستقلة تعمل لصالح السلام، وتمثل نموذجًا لمبادرات مشابهة في مجتمعات تعاني من الانقسام بسبب الصراعات الممتدة."

من جانبها، أوضحت سو يونغ، مديرة التعاون الدولي بالمجموعة، أن "السلام يجب أن يتجاوز الحدود، والإعلام هو الأداة الأساسية لتحقيقه." وأكدت التزام المنظمة بمواصلة بناء شبكات سلام تضم الصحفيات في مختلف دول العالم، بما في ذلك اليمن.

تم تدشين منصة "إعلاميات من أجل السلام" في 29 يونيو الماضي، خلال حفل رسمي بعنوان "الإعلام من أجل السلام"، حضره صحفيون وناشطون في المجال الإعلامي.



وخلال الحفل، أشارت إكرام العكوري، رئيسة المنصة، إلى أن المبادرة "تنطلق من إيمان عميق بدور الإعلام في إحداث التغيير الاجتماعي." وأوضحت أن أهداف المنصة تشمل "تمكين الصحفيات من التأثير في الرأي العام والسياسات عبر الوعي النقدي، والتصدي للتهميش والصور النمطية للمرأة."

وأضافت العكوري أن المنصة ستوفر "مساحة آمنة للصحفيات، وبرنامجًا متكاملًا يشمل التدريب المهني والتوثيق والحملات الإعلامية والتواصل، إلى جانب بناء شبكة تضامن إعلامي نسوي في اليمن والمنطقة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين."



تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الدولية للمرأة والسلام (IWPG) هي منظمة غير حكومية تحمل صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

تعمل المنظمة على تعزيز تعليم السلام للمرأة، وتدعم مبادرات إنهاء الحروب ونشر ثقافة السلام بما يتوافق مع رؤيتها في توريث عالم يسوده التعايش للأجيال القادمة.