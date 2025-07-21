شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اولية للغارات التي استهدفت ميناء الحديدة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة أولية التُقطت صباح اليوم تصاعد سحب دخان كثيفة وسوداء في سماء مدينة الحديدة، عقب غارات جوية استهدفت ميناء المدينة. وتشير الصورة بوضوح إلى حدوث انفجارات أو حرائق ضخمة جراء الاستهداف. وتُظهر الصورة تصاعداً هائلاً للدخان يغطي أفق المدينة، في مشهد يوحي بضخامة الاستهداف وتداعياته المحتملة على الميناء والمناطق المحيطة به.

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