شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الإثنين...هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت مدينة سيئون أعلى درجة حرارة في اليمن، اليوم الإثنين، تليها مدينتي عتق ومارب، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المحافظات. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في اليمن، اليوم الإثنين، الموافق 21 يوليو 2025: صنعاء (العظمى 32° - الصغرى 18°)

تعز (العظمى 34° - الصغرى 21°)

الحديدة (العظمى 38° - الصغرى 31°)

عدن (العظمى 37°- الصغرى 30°)

المكلا (العظمى 35° - الصغرى 28°)

سيئون (العظمى 44° - الصغرى 28°)

عتق (العظمى 42° - الصغرى 28°)

الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 25°)

سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 25°)

ذمار (العظمى 30° - الصغرى 13°)

مأرب (العظمى 42° - الصغرى 28°)

صعدة (العظمى 34° - الصغرى 19°)

المحويت (العظمى 28°- الصغرى 17°)

عمران (العظمى 32° - الصغرى 16°)

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الإثنين...هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.