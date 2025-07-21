شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عدوان إسرائيلي جديد يستهدف اليمن "المناطق المقصوفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، في تصعيد جديد ضمن سلسلة هجمات طالت الأراضي اليمنية منذ بدء الحرب على غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن هذا القصف يعد الهجوم الإسرائيلي الثاني عشر على اليمن خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن الضربات تركزت على مرافق داخل ميناء الحديدة، دون الكشف عن حجم الأضرار أو الإصابات.

واوضحت ان طائرات مسيرة نفذت ضربات جوية استهدفت مو صهاريج وقود وآليات هندسية تُستخدم في ترميم البنى التحتية إلى جانب سفن وقوارب بميناء الحديدة قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المليشيا.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالعدوان على غزة، حيث تقول إسرائيل إن الضربات على اليمن تستهدف "منشآت تدعم الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر"، في حين تؤكد جماعة الحوثي أن استهدافها للمصالح الإسرائيلية والأمريكية يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.