شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صارخ من خبير اقتصادي!...لكل من يملك مدخرات في مناطق الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الخبير الاقتصادي اليمني سامي شمسان رسالة مفتوحة للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حذرهم خلالها من مغبة الاحتفاظ بمدخراتهم المالية بالعملة المحلية "الريال اليمني" القديم، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية لحماية مدخراتهم من التدهور المحتمل.

وقال شمسان في رسالته التي ألقاها بـ"تجرد وبعيداً عن الرياء الشخصي أو الهوى"، إن الوضع الاقتصادي في اليمن يمر بمرحلة دقيقة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية طباعة كميات جديدة من العملة الورقية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي تأثيره السلبي على سعر الصرف.

وأكد شمسان أن حديثه يأتي من منطلَق اقتصادي بحت، وليس له أي علاقة بالانتماءات السياسية أو المواقف الجدلية، موضحاً: "رأيي اقتصادي بحت ولا علاقة له بالسياسة بتاتاً".

وفي تفاصيل رسالته، قال شمسان: "انت معك فلوس قديم للتعامل اليومي تمام، مافي أي مشكلة"، مشيراً إلى أن استخدام العملة الحالية في التعاملات اليومية أمر طبيعي ومقبول، لكنه حذر من استمرار الاحتفاظ بها كمدخرات.

وأضاف: "لكن إن كانت مدخراتك بالريال القديم بعد اليوم، فأنصحك أن تتوقف عن ذلك... ليش؟"، موضحاً أن السبب الرئيسي هو المخاطر المرتبطة بزيادة طباعة الكمية الجديدة من العملة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: "إذا صح كلام الذين يدعون أن البدء في طباعة أوراق نقدية جديدة سيؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي ارتفاع سعر صرف الريال السعودي والدولار، فانت (مودف) وخسران إذا لم تغير مدخراتك إلى عملة صعبة".

وأردف: "أما إذا افترضنا أن كلامهم خاطئ، وقمت أنت بتغيير مدخراتك إلى ريال سعودي أو دولار أمريكي، فلن تخسر شيئاً، بل ستكون قد اخترت الخيار الأكثر أماناً، وهذا أفضل من المغامرة".

واختتم شمسان حديثه بتذكير المواطنين بأن الهدف من رسالته هو حماية مدخراتهم وتحصينها من أي تقلبات اقتصادية محتملة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي يتطلب وعياً ودقة في اتخاذ القرارات المالية، خصوصاً في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده قطاعا النقد والصيرفة في اليمن.