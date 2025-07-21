شكرا لقرائتكم خبر عن اسم+صورة...مقتل قائد رفيع في الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان رسميا عن مقتل قائد عسكري اخر بقوات الجيش الوطني، هو الثاني الذي يرتقي شهيدا خلال اقل من اسبوعين، وفي المحافظة نفسها، ممن عُرفوا بالكفاءة والشجاعة والانضباط والتفاني في خدمة الوطن، متأثر بجراح اصابته بكمين الثلاثاء (8 يوليو).

أكد هذا في بيان نعي صادر عن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اعلن أن "أركان كتيبة المشاة في اللواء 137 بقوات الجيش الوطني في محور الغيضة بمحافظة المهرة، العقيد يحيى محمد أحمد الوشلي، توفي الجمعة (19 يوليو) متأثرًا بجراح اصابته بكمين تعزيزات منفذ صرفيت.

وقال محافظ المهرة: إن "المؤسسة الأمنية والعسكرية فقدت أحد أبرز رجالها المخلصين، الذين عُرفوا بالشجاعة والانضباط والتفاني في خدمة الوطن، وكان الشهيد الوشلي مثالاً يُحتذى في الإخلاص والولاء وتحمل المسؤولية".

بالتوازي أعلن وكيل محافظة المهرة بدر كلشات، إنه "سيتم صباح اليوم الاحد (20 يوليو) الصلاة على قائد كتيبة الدبابات باللواء 137 مشاة، العميد عبدالله زايد، في ساحة معسكر محور الغيضة، ثم تشييعه لمقبرة الغيضة".

تعرض العميد زايد والعقيد الوشلي، صباح الثلاثاء (8 يوليو) إلى كمين مسلح مباغت نفذه مسلحون مجهولون، لم تتضح هويتهم بعد، وتجري ملاحقتهم عبر حملة امنية وعسكرية واسعة، متواصلة في المهرة.

وبثت منصة أبناء المهرة وسقطرى، مقطع فيديو، يوثق اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش وما سمته "قوات مسلحة مجهولة"، موضحة انها اسفرت عن "مقتل العقيد زايد واصابة ضابط آخر وجنديين".

ترافقت الاشتباكات مع اعتقال امن منفذ صرفيت الشيخ القبلي محمد الزايدي "كإجراء قانوني كونه يحمل جواز سفر ديبلوماسي صادر عن سلطات جماعة الحوثي غير الشرعية". حسب اللجنة الأمنية بالمهرة.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته مساء الثلاثاء (8 يوليو): إنه "وبالتزامن مع تواجد المذكور في المنفذ، تم رصد طقم مسلح يتبع له يتمركز خارج المنفذ، الأمر الذي استدعى رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الحراسة".

مضيفا: "إن قوة عسكرية تحركت من مدينة الغيضة باتجاه مديرية حوف لمتابعة المهمة الأمنية، وتعرضت بمنطقة دمقوت لكمين غادر من عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون، أسفر عن استشهاد العقيد عبدالله زايد وإصابة اثنين آخرين".

