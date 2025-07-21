شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة غير مسبوقة: عريس يُذهل الجميع بموقع زفافه الخيالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قام العريس طارق بن زياد العكاد عرسه في دار الشوكاني لرعاية الأيتام بصنعاء. عدن - ياسمين التهامي - �قام العريس طارق بن زياد العكاد عرسه في دار الشوكاني لرعاية الأيتام بصنعاء.

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