عاجل:عيدروس الزبيدي يصدر اول توجيه بشان قضية الدكتورة ليالي عكوش بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - قال الاستاذ علي الهدياني السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي نتابع باهتمام شكوى الدكتورة Layaly Akoosh وقد وجه القائد عيدروس الزُبيدي - Aidroos Alzubidi الأخ مؤمن السقاف عضو هيئة الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لإنتقالي عدن بالتواصل معها ومتابعة قضيتها. واضاف: لسنا بعيدين عن هموم الناس وأوجاعهم ولن نكون إلا معهم والى جانبهم دائماً وابدا.. ثقوا بذلك!



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