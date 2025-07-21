شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضربة جديدة وموجعة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على شركة استيراد مشتقات نفطية بتهمة بيع الوقود في السوق السوداء في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.



وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة "يمن إيلاف" لاستيراد المشتقات النفطية، التي يملكها عبد الله أحسن عبد الله دبش، بتهمة استيراد الوقود وبيعه في السوق السوداء داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وأكدت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن الشركة تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف، وتقوم بأنشطة تدر أرباحاً تُستخدم لتمويل أنشطة الحوثيين.



وأشار البيان إلى أن العقوبات استندت إلى أدلة واضحة، وأن الخطوة تأتي ضمن حملة واشنطن المتواصلة لتجفيف منابع تمويل الجماعة المسلحة.



وأرفقت السفارة بطاقة تعريفية بالشركة المستهدفة ضمن حملتها الموسومة بـ "فضح جرائم الحوثي".