شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:خروج محطة الكهرباء الغازية عن الخدمة ومصدر يوضح السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خرجت المحطة الغازية لتوليد الكهرباء، في محافظة مارب، اليوم الأحد ما ادى الى انقطاع التيار عن المحافظة بشكل كامل.
وقالت مصادر محلية، إن خدمة الكهرباء انقطعت الليلة، بعد خلل فني في محطة مأرب الغازية.
وأضافت المصادر، أن الفرق الهندسية باشرت عملها لمحاولة إعادة خدمة التيار الكهربائي
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:خروج محطة الكهرباء الغازية عن الخدمة ومصدر يوضح السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.