شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:خروج محطة الكهرباء الغازية عن الخدمة ومصدر يوضح السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت المحطة الغازية لتوليد الكهرباء، في محافظة مارب، اليوم الأحد ما ادى الى انقطاع التيار عن المحافظة بشكل كامل.

وقالت مصادر محلية، إن خدمة الكهرباء انقطعت الليلة، بعد خلل فني في محطة مأرب الغازية.

وأضافت المصادر، أن الفرق الهندسية باشرت عملها لمحاولة إعادة خدمة التيار الكهربائي