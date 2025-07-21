شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد ...قوات طارق صالح توجه ضربة عسكرية لجماعة الـ.حوثي(صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصل محرر موقع جهينة يمن على صورة توضح حطام لطائرة التابعة لجماعة الحوثي التي تم إسقاطها اليوم بمحافظة الحديدة من قبل قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح
وكانت قد كشفت مصادر في وقت سابق عن تمكن دفاعات المقاومة الوطنية، من إسقاط طائرة مسيّرة هجومية لمليشيا الحوثي مساء اليوم أثناء محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية جنوب الحديدة
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