شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصرع قيادي حوثي كبير وأحد مرافقيه وإصابة آخرين على يد مسلح قبلي "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي في مليشيا الحوثي وأحد مرافقيه مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون، برصاص مسلح قبلي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، في ظل توتر أمني متصاعد تشهده المنطقة.



وقالت مصادر محلية أن القيادي الحوثي "الريامي"، وهو قائد عربة عسكرية ينتمي إلى ما يُعرف بـ"سادة ريام"، قُتل مع أحد مرافقيه، فيما أُصيب أربعة من مرافقيه، في هجوم مسلح نفذه الشاب محمد الصباحي، أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة رداع.

وأوضحت المصادر أن مجموعة حوثية كانت تحاول القبض على الصباحي لحظة خروجه من مطعم "حرض"، غير أنها فوجئت برد فعل مسلح وصفته بـ"البطولي"، نفذه الصباحي المنتمي إلى حارة الحفرة في منطقة قيفة – رداع .

وأكدت المصادر ذاتها أن محمد الصباحي استشهد خلال المواجهة، فيما سارعت مليشيا الحوثي إلى تطويق حارة الحفرة بعدد من العربات العسكرية، في محاولة للسيطرة على الوضع.

يُشار إلى أن منطقة الحفرة شهدت في وقت سابق تفجيرات إرهابية تقف خلفها مليشيا الحوثي، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 15 شخصًا، ما زاد من حدة التوتر والثأر بين أبناء المنطقة والمليشيا، خاصة بعد رفض الأخيرة تنفيذ القصاص الشرعي بحق المتهمين في الجريمة.