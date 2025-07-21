القبض على امراة قامت بهذا الامر داخل منزل

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة روكب بساحل حضرموت، القبض على متهمه قامت بسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من داخل منزل أحد المواطنين ، عبر الدخول خلسة إلى المنزل بعد مراقبته والتأكد من خلوه من ساكنيه.
وجاءت عملية ضبط المتهمه بمساعدة المواطنين من اهالي المنطقة وذلك عندما اكتشفت المجني عليها الجريمة بعد دقائق من وقوعها ورؤية المتهمه بالشارع، حيث قام المواطنين بضبطها وبحوزتها المسروقات ، وتم تحريزها، وحجز المتهمه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الملف للنيابة المختصة.
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