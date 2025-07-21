شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لزعيم جماعة الـ.حوثي بهذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي عن كلمة مرتقبة لزعيم الجماع عبدالملك الحوثي

و أوضحت الجماعة ان عبدالملك الحوثي سيلقي كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عند الثامنة مساء اليوم

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