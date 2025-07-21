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ظهور جديد لزعيم جماعة الـ.حوثي بهذا الموعد

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ظهور جديد لزعيم جماعة الـ.حوثي بهذا الموعد

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي عن كلمة مرتقبة لزعيم الجماع عبدالملك الحوثي


و أوضحت الجماعة ان عبدالملك الحوثي سيلقي كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عند الثامنة مساء اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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