شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار الوضع عسكرياً في مأرب " اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والجيش وسقوط قتلى وجرحى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل جندي من قوات الجيش الوطني في اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الأحد في جبهتي حريب والعبدية جنوب محافظة مأرب، حسب ما أفاد به مصدر عسكري مطلع.

وتشهد الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط مواجهات متقطعة وسقوط ضحايا من الطرفين، في ظل حالة توتر متزايدة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الاشتباكات التي لم تهدأ منذ أشهر في مأرب، والتي تحاول فيها قوات الجيش الوطني التصدي لمحاولات التوسع الحوثية في المحافظة الاستراتيجية.

ويواصل الجيش الوطني مساعيه لتثبيت خطوط الدفاع والحفاظ على السيطرة على المواقع الحيوية، وسط دعم ميداني متزايد من القبائل والتحالف العربي.