صادم "هذا ما قاله أحد أبرز المسؤولين عن إغلاق عيادة الدكتورة ليالي عكوش في عدن "

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي العدني عبدالرحمن انيس عن أن أحد أبرز المسؤولين عن إغلاق عيادة الدكتورة ليالي عكوش قال صباح اليوم أمام عدد من الموظفين والمراجعين في مكتبه " كلها يومين ثلاثة أيام وينشغلوا بترند جديد" . لكن الصحفي انيس قال في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك " سنبقى نتناول الموضوع حتى يتم رفع المظلمة ، حتى لو نجلس نكتب سنة ، رغم أن الأمر لا يحتاج أكثر من يوم للحل لو هناك مسؤولين يخافوا الله" .



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