شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قصف سعودي يستهدف معقل الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُصيب اثنين، اليوم الأحد، جراء قصف سعودي استهدف منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة معقل الحوثي وأفاد مصدر محلي بأن القصف أسفر عن إصابة اثنين والذي استهدف معقل الحوثيين

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