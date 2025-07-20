شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي في عدن يفاجئ الجميع ويتخذ هذا القرار ضد الحوثيين "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الأحد، القرار الإداري رقم (6) لسنة 2025، بشأن نقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقضت المادة الأولى من القرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء إلى مدينة عدن، فيما نصت المادة الثانية على بدء سريان القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

ويُتوقع أن يُسهم نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى عدن في تفعيل مهامها المتعلقة بحماية أموال المودعين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا القرار عقب تصعيد جديد لمليشيا الحوثي الإرهابية، تضمنت سك عملة معدنية وطباعة أخرى ورقية، في الوقت التي تعمل الجهات الحكومية على نقل مراكز البنوك إلى عدن.