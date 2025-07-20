شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مطالبات بالتحقيق.. توزيع "الفياجرا" في حفل زفاف بذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزعت شركة محلية أقراص "الفياجرا" على الحضاريين في إحدى المناسبات الاجتماعية بمدينة ذمار، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

وأثارت واقعة توزيع عقار "السيلدينافيل" المعروف تجاريًا باسم "الفياجرا" في إحدى المناسبات الاجتماعية بمحافظة ذمار، قبل عدة أيام، حالة من الاستياء والاستنكار في الأوساط الصحية والمجتمعية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

وقالت مصادر محلية إن الواقعة حدثت مساء أمس خلال حفل زفاف بمدينة ذمار، عندما تم توزيع أقراص الفياجرا على الحاضرين كـ "هدايا" في مشهد وصف بـ "غير المسؤول".

وأكد صيدلاني بمدينة ذمار – فصل عدم الاشارة الى أسمه - خلال حديث لـ "الموقع بوست" أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لتداول الأدوية، وتسيء إلى أخلاقيات المهنة الطبية والصيدلانية.

وقال: "السيلدينافيل" من الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية وتُستخدم لحالات طبية محددة، ويحذر الأطباء من استخدامه بشكل عشوائي، خاصةً لمن يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، نظرًا لما قد يسببه من مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وأوضح أن توزيع العقاقير خارج الصيدليات المرخصة وبدون إشراف طبي يعرض حياة المواطنين للخطر.

وكان مدونون في منصات التواصل الاجتماعي وجهوا رسالة عاجلة إلى مدير مكتب الصحة بمحافظة ذمار"طارق الخيواني" وطالبوا "باتخاذ موقف حازم وفتح تحقيق رسمي في الواقعة".