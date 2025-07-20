شكرا لقرائتكم خبر عن العليمي يعين ابنة ذراع صالح (قرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً بتعيين ابنة ذراع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في منصب رفيع، ضمن تحركاته لإعادة نظام صالح الى الواجهة، مثيراً غضباً جنوبياً واسعاً.

كشف هذا السياسي والإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، الذي أكد إصدار العليمي قراراً بتعيين ابنة السكرتير الخاص لصالح ومدير دائرة التوجيه المعنوي علي حسن الشاطر، مستشارة ثقافية في السفارة اليمنية بأنقرة.

وقال الحنشي: "الف مبروك، ابتسام علي حسن الشاطر مستشارا ثقافيا في السفاره اليمنية بتركيا، وعبدالملك المشاط شوفوا له مكان بأي سفارة.. اقسم بمن حل القسم انكم شرعية عيال حرام".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "إذا كان الناس مش لاقية فتات المعاشات من شهرين ريال. وانتم مازلتم مستمرين في اصدار التعيينات في السفارات".

مردفاً في تغريدة ثانية: "بنت الفقيد الصحفي اليابلي تدور بعد معاش والدها منذ سنتين الذي أوقف صرفه المجلس الانتقالي وبنت علي الشاطر يتم تعيينها مستشارا ثقافيا في السفارة في تركيا".

يأتي هذا بعد أعلن قيادي جنوبي عن إكتمال عودة نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، إلى العاصمة عدن، ضمن توجهات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لانهاء الحرب في اليمن.

