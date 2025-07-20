شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة قيادي كبير تحرك مدرعة عسكرية للاعتداء على عاملة بقاعة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بقيام ابنة قيادي بتحريك مدرعة عسكرية لاعتقال عاملة في قاعة بعدن يوم الخميس.

وبحسب مواطنون فان شجار نشب بين ابنة قيادي مع عاملات بقاعة والسبب تلفون ، حاولت إبنته سحب تلفون من العاملات وهو لايخصها وعندما رفضت العاملات في القاعة تسليمها إلا لصاحبة الشان عادت واعتدت على احدى العاملات للتحرك الاطقم ومدرعة من اجل هذه المشكلة البسيطة في اليوم التالي إلى القاعة وبصورة فجة تبحث عن العاملات لتحتجزهم وتحتجز صاحب القاعة .



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