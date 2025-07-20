شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وتحليلات متضاربة...قرار سعودي يلوح في الأفق بشأن اليمن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة تفاصيل جديدة بشأن إجراءات سعودية مرتقبة للحصول على تأشيرة العمرة للجنسيات اليمنية ودول أخرى

واكدت المصادر انه خلال الأيام القادمة سيتم تفعيل الاستضافة الفعلية للمعتمرين عبر موافقة المستضيف من منصة أبشر، وبحد أقصى 5 معتمرين لكل مستضيف. موضحاً ان الإجراء الجديد سيحد من التحايل، ويجعل المستضيف مسؤولًا عن من يستضيفه.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات وتحليلات متضاربة...قرار سعودي يلوح في الأفق بشأن اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.