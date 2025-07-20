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تعيين الاحمدي بمنصب رفيع

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تعيين الاحمدي بمنصب رفيع

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عدن - ياسمين التهامي - �در قرار بتعيين المقدم الركن/ حسن علي الأحمدي مديرًا لدائرة العلاقات العامة في وزارة الدفاع، ومسؤولًا عن التنسيقات الدولية مع السفارات والمنظمات.
السيرة الذاتية:
•خريج الأكاديمية الملكية ساندهيرست، بريطانيا (2014)
خريج كلية القيادة والأركان، ماليزيا (2016)
 خريج كلية الدفاع الوطني، المملكة الأردنية الهاشمية (2023)
 خريج الكلية الملكية للدراسات الإستراتيجية، لندن (2024)
الخبرات العملية:
 ضابط في اللواء الثالث حماية رئاسية
 نائب الملحق العسكري في الأردن (2018-2023)
 مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الدفاع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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