شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية كبرى في الشرعية تغادر عدن صوب هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن مغادرة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني العاصمة عدن اليوم السبت

واكدت المصادر ان البركاني غادر عدن متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب ايام من وصوله المدينة

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