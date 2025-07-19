شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تقرر منع دخول هذا الأمر بحجة امريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن صدور توجيهات لمكاتب استيراد السيارات بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي

واكدت المصادر انه تم توجيه مكاتب استيراد السيارات بمنع دخول سيارات مرسيدس المرتفعة مثل ML و GLE كونها يتم تجميعها داخل أمريكا وتم اعتبارها بضائع مقاطعة

موضحاً ان التوجيه شمل سيارات أخرى منها تويوتا كامري وأي سيارة يبدأ رقم القعادة حقها بالأرقم 5 أو 4 أو 1 المصادر رجحت بأن السيارات المذكورة أعلاه من المتوقع أن تشهد ارتفاع في الأسعار كونه سيتم الاستكفاء بالمتواجد داخل صنعاء لعدم القدرة على استيراد بضائع جديدة حتى إشعار آخر

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