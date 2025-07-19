حرب قادمة تلوح بالأفق(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن أحد أبناء أسرة "آل تركي"اصيب بعيار ناري، في منطقة الأوضان بمديرية الحدا، محافظة ذمار، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إثر توتر قبلي مسلح بين أسرتي "آل تركي" و"آل علقة".
واكدت المصادر بأن نجل المواطن عبدالله صالح سعد تركي، أُصيب بطلق ناري من قبل مسلح من أسرة "آل علقة"، وأشار إلى أن حالته الصحية حرجة جداً، وسط تصاعد التوتر واحتشاد المسلحين من الطرفين في مواقع التماس بالقرية.
وقال المصدر، إن حالة من الترقب تسود المنطقة، مع ازدياد المخاوف من اندلاع مواجهات قبلية موسعة، وسط غياب تام لأي دور لسلطة الأمر الواقع في احتواء الأزمة
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