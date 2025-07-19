شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حوت ثمد صغير بمليون ريال في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رض احد الصيادين حوت ثمد صغير للبيع بمليون ريال

وبحسب مواطنون فان احد الصيادين عرض حوت ثمد للبيع بصيرة بمليون ريال

ولاول مرة تصل اسعار الثمد الى هذا الرقم

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