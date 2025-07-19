شكرا لقرائتكم خبر عن فائقة السيد : نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فائقة السيد أن صحتها جيدة بعد أن اجرت عمليتين في احد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة .

وبعثت تحياتها لابناء الوطن وبالاخص للابطال الصامدين سواءً في صنعاء او عدن .

وقالت ان اجراء العملتين صادف بيوم ذكرى تولي الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله للسلطلة والمزامنة هذه هامه جداً جداً .

ومضت تقول نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله .

وشكرت الاخ فهد العريقي على تعاونه معها اثناء اجراء العملية .

مختتمةً حديثها بمطالبة الجميع بإن يشدوا حيلهم .



كانت هذه تفاصيل خبر فائقة السيد : نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.